▲市議員林沛祥（左）、市議員林旻勳（中）共同出席會勘了解國產署封地原因，並協調暫緩封閉。（林旻勳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲同時也協調爭取緩封的市議員陳冠羽（中）、連恩典（右）。（陳冠羽辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆地狹人稠，近年來基隆暖暖區隨著人口移入，停車需求逐年增加。然而位於暖暖區暖暖街379巷（正榮2號橋前）長期供民眾停車的空地，於本月23日突傳要用鐵柵欄封閉，因此暖暖區三位議員林旻勳、陳冠羽、連恩典，以及立委賴香伶、立委蔡適應等緊急介入協調，分別於本月27日、28日辦理會勘，先作出暫緩封閉的結論，待後續市府提出申請綠美化或停車管理計畫，才能解套。

市議員陳冠羽表示，該地長期以來就是民眾利用停車的空間，經會勘後了解，之所以封閉，主要是因為國產署的主計室針對轄下閒置財產提出檢討，而現行讓民眾占用的狀態並不符合規定，因此決定要直接封閉。當下他就請立委賴香伶協助溝通暫緩，並先請暖暖區公所向國產署提出綠美化申請，希望能解套。

對此市議員林旻勳表示，經過與國產署會勘後了解，區公所提出綠美化確實是一個方案，但綠化放置的盆栽等物，將會導致停車範圍大幅縮小，可能也不符合當初民眾停車的需求， 因此並非最好的解方。

林旻勳說，該國有土地使用分區本來就是停車場用地，所以建議基市府向國有財產署提出 「停車計畫辦理」，同時請基市府依公用財產興建停車場無償撥用原則，函請交通部同意後，再向國產署辦理，以減輕市府負擔，如此一來，以後就能成為真正合法的停車用地。

林旻勳強調，所有關心本案的民意代表共同的結論就是要讓這個閒置用地能夠充分利用，因此他們也會積極督促市府辦理後續作業，立委蔡適應也會全力協助，讓已經很缺車位的暖暖居民，能夠有合適的停車空間。