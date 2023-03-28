去年以一萬餘票惜敗的國民黨候選人蘇清泉向法院聲請重新驗票，屏東地院事後決定勘驗12處投開票所，但他明顯並不滿意，並透露，感受不到法院的公平公正與法官的良心素質，經過與律師討論後，決定提起刑事告訴，將在29日上午到屏東地檢署提告。

蘇清泉多次表示，選後立即聲請保留證據，結果不到24小時就被駁回，隨後抗告也被駁回，理由是投票單、選舉名冊等東西都在屏東縣選委會地下室，沒有保留必要，但在訴訟期間對方又改口，這些東西都放在選委會的辦公室，且他的律師在閱覽選舉名冊時還發現都沒彌封遭破壞，顯然全部都在說謊話。

後續律師在閱覽選舉名冊時，發現有人拿私章一次蓋6、7人的選票，還有人用手印領了一疊選票，弄得主任監察員都不敢核章，實在太明目張膽，他想，當時開票開到一半會停一個鐘頭，就是在補這些。

蘇清泉強調，他本來希望用民事來解決問題，因為不希望「這些人」被判刑、影響工作與退休撫卹，他是醫師不忍心這麼做，但至今仍感受不到法院的公平公正與法官的良心素質，因此決定將提起刑事告訴。