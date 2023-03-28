行政院長陳建仁日前喊「不要在那邊講疑美論」，引發朝野攻防。國民黨台北市議員徐巧芯28日在《張雅婷辣晚報》爆料指出，國安會1月16日召開一個機密會議，發現美國跟台灣在辦兵棋推演時，裡面有所謂資訊交換的要求，包括基礎設施、光纖網路、通訊設備，美國都要管。她質疑蔡政府雙手奉上我方機密資訊？還讓美國擁有光纖電纜通訊的訪問權，是否表示有權限掌握台灣的網路？這樣中華民國還有主權的獨立嗎？

徐巧芯表示，要公開請教國安會祕書長顧立雄，有沒有在1月16日國安會召開一個機密會議，這些文件也要封存10年？希望有立委可以看到這件事情，知道有多重要，把這個議題帶到立法院裡去。台美關係好歸好，但不能把主導權交給美國吧？台灣不管基礎設施或光纖網路，所有內容應該要掌握在我們手上，但發現美國跟台灣在辦兵棋推演時，裡面有所謂資訊交換的要求，因為美國好像覺得台灣基礎設施很差，若開戰的話一下就崩壞了。

「所以不管基礎設施、光纖網路、通訊設備，美國通通都要管！」徐巧芯提到，美方要求，要逐一去檢查風險，民進黨抗中保台在美國眼裡，似乎是玩假的，所以人家就要把你的主導權拿過來，逐一去檢視。資訊交換是美國跟台灣互換嗎？還是名為交換，其實是我們雙手奉上我們的機密資訊？我們只有換到他們顧問給我們的一些意見。

徐巧芯指出，從宜蘭頭城到淡水，這是美方認為兩岸如果一旦開戰，可能會率先上岸的地方。所以針對那些地方，他們去找了中華電信，新世紀資通、遠傳等好幾家電信公司，說到時候要讓美國來擁有光纖電纜通訊的訪問權，是不是就表示有權限掌握台灣的網路？擔心的是這個。

「顧立雄應該好好來說明。」徐巧芯強調，因為其中還提到協調美國要來參訪軍事作戰中心，再配上先前的美國學人訪問計畫，立委高金素梅曾在立院質詢，就是美國官員可以來我們中華民國的政府部門裡工作。再加上《全動法》他們一直希望去推動，把這幾件事加在一起看會發現，「台灣目前真的，中華民國還有主權的獨立嗎？」還是凡事都要聽美國的，凡事都要給美國監管？

徐巧芯直言，真的像美國爸爸一樣，我們要每天交作業給美國，讓美國人幫我們打勾？當然基礎設施要做好，但當資訊交換、軍事作戰中心、光纖電纜的登入站，如果這三樣東西都讓美國人來擁有存取訪問權限的話，那是不是台灣人的隱私跟個資有外流的可能性？所以請民進黨不要再講說疑美論有什麼問題，如果真的有這樣的機密會議的話，台灣人難道沒有懷疑美國的資格嗎？資訊交換換到什麼？為什麼政府不告訴我們？