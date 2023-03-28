延宕多年的權證避險降稅露曙光！立法院財政委員會29日將審查權證避險降稅，依行政院提出版本，將把權證避險交易稅率自現行千分之3降到千分之1，實施期間五年。金管會證期局局長張振山28日指出，此法案推動已久，金管會已提出配套措施降低疑慮，「降稅有助權證避險功能更強化」。

就金管會報告顯示，金管會在1997年就建立了權證市場，證券商也積極參與權證的發行，去年權證發行檔數達5.4萬檔，然而權證市場交易金額占整體市場交易金額的比重僅約0.89％，代表投資人參與程度仍有待提升，有採取相關措施提升投資人參與意願的必要。

為何權證市場如此冷清，稅負過重是其一原因。就金管會統計，證券商發行權證後，依規定須履行造市義務及進行避險，經統計2011年至2022年共11年間，證券商因權證造市及避險交易所繳付的證券交易稅每年平均約新台幣18.1億元，占證券商發行權證每年平均毛利55.5億元的32.6％，稅負沉重。

張振山指出，「權證避險降稅」是券商公會新任理事長最重要的目標，這個法案推動很久了，金管會也已提出配套，降稅有助交易量，但可以帶動多少交易量有待市場實際狀況。他強調，把稅的負擔調降，可讓權證避險的功能更強化，若避險要高額稅負，這就與避險本意不吻合。

金管會報告顯示，調降權證造市的證券交易稅率後，可降低證券商造市成本及提升造市品質，提高投資人參與權證交易的意願，預估權證交易量可增加78％，帶動證券交易稅每年增加6.23億元、營利事業所得稅及個人綜合所得稅每年增加2.45億元，整體合計每年可增加稅收8.68億元。

金管會也支持財政部所擬「證券交易稅條例部分條文修正草案」，將權證避險股票證券交易稅率由0.3％調降為0.1％，實施期間為5年，並增訂授權子法以規範權證避險專戶控管及監理相關機制。另為配合訂定子法作業時間，明訂修正內容自「證券交易稅條例」修正公布後6個月實施。

另有部分立委提案，除了權證避險外，也可將ETN避險專戶股票的證券交易稅率也一併納入降稅範圍；另外民眾黨團主張調降權證避險股票交易稅，從千分之3降至千分之1.5。

金管會報告顯示，ETN商品自2019年4月30日掛牌至今滿3年半，掛牌計30檔，總流通在外金額僅約24.77億元，經統計2022年，ETN賣出股票僅繳納476萬元的證交稅，所以建議立委支持行政院版本，優先推動權證避險降稅。