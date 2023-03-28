今28日晚間8時許有網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」PO出一段影片，一輛疑似軍用吉普車行駛在高速公路上，影片中看到吉普車的前輪嚴重搖晃，拍攝者喊到：「學長 確定可以餒 學長！確定餒」。短短7秒影片引起網友熱烈討論：「沒意外的話，我想就快要出意外了！」。

短短7秒的影片顯示，吉普車並沒有懸掛車牌，外觀看起來疑似國軍的吉普車，也沒有標示拍攝時間及地點，但影片PO出還是引起網友的熱烈討論，有人擔心阿兵哥會不會出事紛紛留言：「學長 確定可以餒 學長！」、「後續呢？有安全回到營區嗎？」、「不愧是國軍裝備 完全沒讓人失望呢」、「這回去會不會被關禁閉？」、「這押車的沒有責任嗎?!」、「也是部長：哪次不人頭落地」、「難怪軍用車都比較耐用」、「這有什麼？這車在戰爭時可能需要損傷更嚴重時，還能開呀！」、「沒事軍中的一切都是對的 軍中的裝備都是好的」、「這就是精實的國軍」、「驚慌的前輪」、「悍馬：我當時害怕極了」、「猶如前一晚太激烈～兩腿發軟」、「這個方向機很猛」、「抖一抖~駕駛精神都來了」。