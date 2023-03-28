台中市副市長黃國榮在智慧城市首長高峰會，分享台中「智慧社區營造與應用」。（台中市府提供）

為期4天的「2023 智慧城市展」台北場28日起在南港展覽館2館展出，台中市政府以「智慧台中，幸福進行式」為主題，展現台中近年來在智慧科技的應用亮眼成果，副市長黃國榮並出席智慧城市展暨首長高峰會，與國外城市代表交流。

疫情趨緩，今年智慧城市首長高峰會採實體方式舉辦，全球各大重要城市首長與代表就智慧城市議題交流、探討，台中市副市長黃國榮以「智慧社區營造與應用」為主題，分享台中市面臨氣候變遷，積極導入科技強化防災應變能力，並建構「智慧防汛網」、「台中水情APP」等具體作為。

黃國榮在會中提到，市府積極補助推動電動車充電設備改善、公寓大廈設置太陽光電發電系統，並鼓勵社區推動節能，透過多方管道落實能源轉型；另在空汙整治方面，也透過電動公車、iBike倍增及推廣設置電動汽機車充電站等措施，發展智慧低碳交通。

此外，市府環保局2021年率全國之先，透過車牌影像自動辨識系統導入AI，藉以加強對烏賊車及機車定檢等方面管理，頗有成效，榮獲2022年「全球智慧50大獎」，備受肯定。

台中市數位治理局強調，台中市府在今年智慧城市展中，以智慧生活、智慧交通、智慧環境及智慧治理等四大主題呈現，其中包括空品感測物聯網應用、精密機械科技創新園區水資源智慧化運籌管理系統等，展現市府邁向智慧管理、服務創新及節能減碳等具體目標。