逃亡18天、40公里的東非狒狒，最後在桃園市楊梅區富岡1處民宅落網，但也因為傷重不治身亡。

東非狒狒歷經18天、40公里的逃亡，昨(27)日在桃園楊梅1處民宅內被逮捕後傷重不治，全案「從喜劇也變成悲劇」，而桃園市農業局開槍圍捕狒狒過程的關鍵影片也曝光了。

從影片中可見，桃園市政府農業局相關人員持麻醉槍瞄準躲在暗處的狒狒，但因為光線不足，圍捕人員開啟手機上的LED燈光照亮暗處。此時疑似狒狒的身影已經倒地，而圍捕人員近距離對著狒狒開了1槍，射擊之後一旁有人問「還活著嗎？」。

圍捕人員欲再補一槍時，拍攝者桃園市農業局專委盧紀燁則稱「已經中了，不會動了啦，已經打到了」，並且喊著「網子、我來、我來」，欲將「中槍」的狒狒放進網內，也請一旁的人員幫忙打燈，並且交由旁人幫忙錄影。

接著，盧紀燁拿著網子試著要將狒狒撈進網子內，但因為太暗看不到狒狒的身影，並且疑似試著用網子將倒地的狒狒「拉出來」，另外，可聽見有人喊著「警察呢？通知警察」，還可聽在一旁有人說「(把狒狒)放進網子裡綁起來」，便看到盧紀燁抓起狒狒的右手，將狒狒放入網子內，並對著鏡頭說著「現在是27日3點25分，桃園市農業局把狒狒逮捕歸案，感謝大家的支持」。