我國26日與宏都拉斯斷交，外交部長吳釗燮在回應未來外交政策是否轉向支持「雙重承認」時，表示不排除任何狀況。對此，前立委郭正亮28日就表示，「所有跟中國大陸建交的國家，他們的建交公報一定有一句話，就是『不與台灣做官方的往來』」，引發討論。

郭正亮28日在直播節目中表示，「事實上『雙重承認』在國際法上是不存在的」，郭正亮更強調，「我講白了，所有跟中國大陸建交的國家，他們的建交公報一定有一句話，就是『不與台灣做官方的往來』，你看美國就鼓勵各國跟台灣有更積極的往來，在一中政策下，這是美國講的」。

至於斐濟共和國外交部3月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處，自3月15日起恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji），及享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權，郭正亮則認為，「這不是雙重承認，而只是改名而已」。