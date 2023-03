我國26日與宏都拉斯斷交,外交部長吳釗燮在回應未來外交政策是否轉向支持「雙重承認」時,表示不排除任何狀況。對此,前立委郭正亮28日就表示,「所有跟中國大陸建交的國家,他們的建交公報一定有一句話,就是『不與台灣做官方的往來』」,引發討論。

郭正亮28日在直播節目中表示,「事實上『雙重承認』在國際法上是不存在的」,郭正亮更強調,「我講白了,所有跟中國大陸建交的國家,他們的建交公報一定有一句話,就是『不與台灣做官方的往來』,你看美國就鼓勵各國跟台灣有更積極的往來,在一中政策下,這是美國講的」。

至於斐濟共和國外交部3月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處,自3月15日起恢復該處名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji),及享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權,郭正亮則認為,「這不是雙重承認,而只是改名而已」。