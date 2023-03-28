美女主播張齡予除了外型亮眼、氣質清新，還擁有紮實的新聞專業能力，去年11月她剖腹生下兒子「小班長」，當媽後的她不時在社群分享育兒經，沒想到最近母子倆整整冷戰4天，讓她深感苦惱，向朋友求助才找出問題關鍵點，驚呼：「什麼因就會得什麼果！」

張齡予在臉書表示兒子看到她都垮著臉，但見到其他人立刻笑開，且試了很多次都是如此，因此很確定兒子就是針對她，張齡予透露難過的心情：「被小孩討厭的自己越來越憂鬱，提不起勁做其他事，開始越來越負面」，於是打電話請教已生了2胎的朋友，對方聽完後詢問：「是不是有在他面前說他壞話、逼迫他不想要做的事？」結果還真一語戳中關鍵，因為她曾因要解決兒子不睡覺的問題，請醫師開藥給他吃，還跟朋友聊天時，開玩笑說他醜醜萌萌的。

朋友告訴她嬰兒其實都聽得懂，即使不了解詞語，卻能猜出情緒，並給出建議：「他們平常就在聽妳說話，不可以偷罵他們！妳要常常誇獎他們，而且妳必須像對待大人一樣，要因為妳的錯誤行為跟他鄭重道歉，承諾不再犯！」而如果嬰兒還是不理人，就要「死纏爛打」，每天狂親說愛他，直到他願意原諒。

掛完電話後，張齡予立刻對兒子誇獎：「一點都不醜，很帥很可愛，是媽媽覺得全天下最可愛的嬰兒、最愛的小朋友」，也說會反省不再逼他吃非必要的藥，接著向兒子低頭：「希望我們兩個和好～寶寶都不對媽媽笑，讓媽媽很傷心難過，每天都很沮喪～」，並時不時親兒子，表達關心之意。

張齡予表示雖然兒子起初面無表情，但一整天下來，終於開始露出笑容、正眼看向自己，因此得出一項結論：「小朋友真的很聰明！他們都聽得懂！即便是四個月大嬰兒，也在默默觀察大人，他們有他們自己的判斷，別想糊弄」，並提醒所有為人父母的粉絲們：「什麼因就會得什麼果，爸媽們，一定要切記再切記啊！」