童星出身的「寇弟」寇爾史普洛茲（Cole Sprouse），因為主演迪士尼影集《小查與寇弟的頂級生活》（The Suite Life of Zack ＆ Cody），讓他從小就成為少女們的夢中情人，雖然是童星出身，但他長大後完全沒有走歪，反而愈來愈帥，被許多少女視為偶像，近日一則他的採訪影片在網上流傳，不少人都被他的反應逗樂。

近日網上流傳一段影片，寇爾接受採訪時被記者問「你最喜歡和粉絲互動的哪個部份」，寇爾本來面無表情的抓頭髮，聽完問題後他非常誠實地說：「當他們給我免費的東西，越多免費的東西越好，想給什麼都可以」，他越說越興奮，臉上的笑容也越發燦爛，記者反問他現在想要什麼東西，沒想到寇爾直接大聲回答「現金！越多現金越好！」超直白的反應讓不少網友笑翻。

影片曝光後，大批網友留言：「吃了誠實麵包嗎」、「是真的很想要錢了」、「太真實了」、「笑死，他好敢說」、「他要錢的時候好自信」、「甚至沒等記者問完就搶答」、「他自己也覺得很荒唐吧」。

寇爾史普洛茲從小就演搞笑喜劇，作品有《六人行》、《小查與寇弟的頂級生活》，「冷幽默」搞怪成為了他的特質之一，平時除了分享生活日常，還專門開了一個Instagram帳號，分享粉絲們試圖偷拍他的照片。但他大學卻選擇了一個毫無相關的科系「考古系」，還曾在保加利亞挖到酒神戴歐尼修斯的面具。