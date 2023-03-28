許多人喜歡吃接地氣的路邊攤，更勝於貴氣的高檔餐廳。一名男網友表示，和女友平時約會都吃路邊攤，女友很喜歡吃滷肉飯，他也因此一直以為對方的家境平凡，沒想到某天卻意外發現，女友家的財力非凡，不僅曾賣地賺了4億元，還有30間房子出租，讓得知真相的他無法接受，直說：「幹嘛裝窮」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，女友家裡經營修車行，兩人交往2年多以來，她都覺得對方家境一般，因為女友愛吃滷肉飯，約會都是吃普通的路邊攤，只有特別節日才會去吃價格2000元以上的餐廳，且她平常都搭捷運、公車通勤，個性相當節儉，也沒有買名牌包包的欲望。

然而，日前原PO過22歲生日，女友竟二話不說掏出2萬元現金，送給原PO一個名牌藍芽喇叭，還刷「黑卡」請他吃3隻帝王蟹，讓原PO不禁納悶，女友年僅19歲也沒在工作，究竟怎麼會有那麼多錢，一度懷疑女友被包養，或是偷爸媽的錢。

一番追問下才知道，原來女友的阿公是大地主，曾因為被政府徵收土地，賺進4億元，目前還有30多間台北、板橋的房子正在出租，「一個月都是幾百萬投資出去的」，且女友的爸媽也有其他副業，每月可入帳80萬元。對此，原PO感到相當難過，因為女友交往至今從未透露自己的家境，甚至還裝窮說家裡的房子是租的，納悶地說：「她為什麼不誠實告訴我？」

貼文曝光後，網友一面倒力挺原PO的女友，直說：「她的錢也都是長輩給的，沒必要連這個都跟你說那麼仔細吧」、「沒有要結婚也沒必要跟另一半報告家裡財產狀況」、「用裝窮形容你女友真的不行欸，不要用自己自卑的名義來傷害人好不好」、「又不是要選舉還申報財產，現在知道為什麼不跟你講了吧，就是怕你在那邊胡思亂想」。