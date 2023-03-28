政府將普發6000元現金，為搶攻商機，各大百貨公司卯足全力、母親節檔期提早開打；遠百SOGO表示，化妝品檔期這次提早7天、3月30日提早開始，預估台北三館化妝品業績可達8億元，較去年同期成長10％，將回到2019年疫情前的水準。

4月6日是普發現金入帳的首日，學者認為，漲電價、繳稅等，恐讓政策提振經濟成長率的效益打折扣；遠東SOGO忠孝店長賴必昌表示，通膨、繳稅都是每年會遇到的場景，民眾已經悶了3年，即使化妝品連續漲價，銷售仍非常熱絡，就像五星級飯店一晚萬元起跳，仍是一房難求。

賴必昌觀察，雖然民生物資漲價，不少民眾還是沒出國計畫，為體驗幸福感、享受購物氛圍，東西貴還是願意買；賴必昌以解封後忠孝館舉辦全台最大日本展-北海道展為例，原本預估可創造4500萬元的業績，沒想到前7天達成率就達6成，預估4月5日結束前，業績可達5200萬元，優於原先預期。

遠東SOGO復興館經理許正照表示，國境解封後，精品漲價，買氣卻依然暢旺，第1季仍有雙位數成長，服飾類、高爾夫球周邊商品等，也同樣呈雙位數成長；頂級香氛、高端保養單價以7000元到1萬元區間最受歡迎，預計3月30日到4月28日母親節化妝品檔期，以2.1億元為目標，預估可成長6％。