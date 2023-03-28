比亞迪指出，2022年汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約3,246.9億元，年增151.8％，占集團總收入的比例76.6％。手機零件、組裝及其他產品業務的收入約988.2億元，年增14.3％，占集團總收入的比例23.3％。

汽車產品產銷來看，比亞迪去年乘用車產量187.6萬輛，年增154.3％，乘用車銷量179.7萬輛，年增151.8％。此外，去年境外地區整車產品銷量4.5萬輛，年增194.5％。

東鹼去年EPS 4.84元 配發現金3元、殖利率近7％
智伸科去年營收、獲利雙創高 連續第二年賺逾一股本
尚騰打造ŠKODA最大旗艦展間 預計12月底啟用
#比亞迪 #汽車 #萬輛 #集團總 #去年