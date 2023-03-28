比亞迪指出，2022年汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約3,246.9億元，年增151.8％，占集團總收入的比例76.6％。手機零件、組裝及其他產品業務的收入約988.2億元，年增14.3％，占集團總收入的比例23.3％。
汽車產品產銷來看，比亞迪去年乘用車產量187.6萬輛，年增154.3％，乘用車銷量179.7萬輛，年增151.8％。此外，去年境外地區整車產品銷量4.5萬輛，年增194.5％。
大陸汽車大廠比亞迪28日晚公布2022全年業績，去年大賺人民幣（下同）166.2億元，年增445.9％。營收亦大增96.2％至4,240.6億元。
比亞迪指出，2022年汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約3,246.9億元，年增151.8％，占集團總收入的比例76.6％。手機零件、組裝及其他產品業務的收入約988.2億元，年增14.3％，占集團總收入的比例23.3％。
汽車產品產銷來看，比亞迪去年乘用車產量187.6萬輛，年增154.3％，乘用車銷量179.7萬輛，年增151.8％。此外，去年境外地區整車產品銷量4.5萬輛，年增194.5％。
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