「不老男神」林志穎去年7月發生嚴重駕車自撞意外，所幸經過多次手術以及復健治療後，身體的復原情況良好，也重新開始工作。近期他飛往上海參加活動，與妻子陳若儀一同現身機場，即便戴著口罩、帽子，仍掩蓋不住他的顏值，讓網友驚呼：「好帥」。

林志穎此次飛往上海，僅停留2日的時間便返台，是相當快閃的行程。另外，他與妻子陳若儀在機場一同現身的畫面也被現場的媒體、網友們紛紛拍下。只見畫面中的他身穿藍色牛仔外套以及褲子，搭配著黑帽以及口罩，與妻子一同排隊等候搭機，雖然面容隱藏在口罩之下，但相關畫面在陸網上流傳，還是讓不少粉絲沉醉在林志穎的魅力中。

而在上海的活動中，林志穎換上黑色皮衣，打扮的隨興又帥氣，現場更帶來他的經典歌曲《快樂至上》，讓氣氛嗨到最高點。此外，他也頻頻與現場的粉絲們密切互動，超嫩的容顏以及嗓音，除了讓粉絲們拿起手機狂拍外，更直呼：「不愧是不老男神，快到知天命之年還能繼續裝嫩的也只有他了。」

另外，此次上海行也是林志穎受傷後的首次海外行程，讓他難掩興奮在微博上發文，配文寫下：「上海的朋友下次見，未來一起加油。」並曬出多張現場的活動照片。而網友們見此也在留言區紛紛激動寫下：「你真的帥爆了」、「不老男神去上海了」、「好久不見，期待下次的相見，老林。」