美國前總統川普(Donald Trump)在接受福斯電視專訪時，聲稱他可以主導和平談判，並在「24 小時內解決烏克蘭戰爭」，但他拒絕透露具體方法。然而，他可能並非賣關子，而是電視把那一段給刪除了。

紐約郵報(NY Port)報導，川普接受福斯新聞主持人漢尼提(Sean Hannity)的採訪提到，如果贏得2024 年總統大選，並且那時候俄烏戰爭還沒有結束，那麼他會主導雙方談判，並在一天之內達成和平協議。

公開的1分鐘節目短影片稱，「他本人與烏克蘭總統澤倫斯基，和俄羅斯總統普丁都有認識，所以談判很容易。」

「如果戰爭沒有結束，我會在 24 小時內，與澤倫斯基和普丁一起解決，談判很容易進行，但我不能告訴你我會怎麼做，那樣我就無法談判。」

川普多次聲稱，他與普丁相處得很好，如果是他在2020年連任，俄羅斯就不會入侵烏克蘭。

然而，野獸時報(the daily beast)則披露，川普所說的方式，就是「讓俄羅斯接管烏克蘭的部分地區」，那些主要說俄語的地區。

川普在說到如何談判，之後補充說：「在最壞的情況下，我本可以做成一些協議來讓俄國接管一些地方。坦率地說，有些地區本來就是俄語區，但那些地方可以成為停戰協議。」

在節目錄製後，漢尼提播出了川普提到「自己本可以停止戰爭」的片段，但奇怪是，省略了川普透露的部分計劃。那一部分出現剪接，在川普說「我本可以主持談判」後，跳過了大約 30 秒的內，然後又回到川普抱怨「中國不再尊重美國」的地方。

商業內幕(Insider)詢問福斯，福斯指出，川普的評論是22 分鐘採訪的一部分，該採訪被剪輯成 2 分鐘的片段，內容會有所取捨。