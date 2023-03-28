近來許多台灣人紛紛出國，不少人返台時也不忘帶些伴手禮。一位男子表示，日前他早起開車送一位朋友去機場時，開玩笑要對方送點伴手禮，之後也收到幾包小餅乾。沒想到他事後卻發現，朋友的餅乾根本是在7-11買來的，只是把標籤撕掉而已，讓他尷尬到不知以後怎麼對待朋友，許多網友看了之後也紛紛怒轟「誠實很難嗎？」

原PO在Dcard發文表示，朋友前幾周要去沖繩玩時，請他開車到機場，搭機當天原PO一路送行，只在下車時開玩笑說，「欸！我早起開車載你出去爽，回來要記得帶點伴手禮啊」；朋友返台後兩人約吃飯，原PO也收到朋友送的幾包餅乾，沒想到當晚原PO逛7-11時，發現朋友送的同款餅乾，於是馬上私訊對方開玩笑，「你怎麼買了一個台灣就有的東西，很爛欸～」。

更讓原PO不可置信的是，他進一步觀察禮物後驚覺，上面留有的部分白色殘膠，「根本就是把中文的標籤撕掉而已…」，讓原PO直呼傻眼，「到底為什麼要這樣？」，認為朋友就算在機場免稅店買巧克力、零食，或是直接明講忘記買伴手禮都可以，如今這種動作只會讓他不知如何對待朋友。

對此，許多人紛紛回應，「還蠻北X的，誠實很難是吧」、「小7現在外國零食是滿多的，但是拿來當伴手禮還是第一次看到，笑死」、「快笑死，可能在他心中你只配當司機跟吃超商餅乾吧」、「真的是挺北X的，買7-11超容易發現的啊」。