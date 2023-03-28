俄羅斯媒體今天釋出影片顯示出，俄羅斯太平洋艦隊的「閃電級」（Молния）飛彈護衛艦，在演習中發射了2枚P-270「蚊式」（Moskit）超音速反艦飛彈，準確命中日本海彼得大帝灣約100公里外的目標。雖然是蘇聯時期的產物，但仍具備核打擊能力，對日威懾意味濃厚。

據俄羅斯媒體《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）28日報導，據俄羅斯國防部公布的照片顯示，該艦隊所使用的是蘇聯時期的「閃電級」（Молния）輕型飛彈護衛艦，是前蘇聯於1970年代研發的一種多用途護衛艦，北約給他的分類代號為毒蜘蛛級（Tarantul Class）主要用於對水面艦和潛艇作戰。該型艦艇排水量約540噸，長約58米，最高時速達34節，航程可達2500海里（即4630公里）

主要武器系統包括：2座四聯裝反艦飛彈發射器，最大射程120公里；1座雙聯裝防空飛彈發射器，最大射程20公里；1座76毫米主炮和2座30毫米近迫武器系統（CIWS）等。此外，艦艇還裝備了雷達、聲納、電戰系统等現代化的戰鬥系統。並且具備雷達和聲納等現代化的戰鬥系統。該型艦艇的經濟實惠和多功能性，使它成為蘇聯海軍主力戰艦之一，並在1990年代之前廣泛出口到世界各國。

而這次所試射的P-270蚊式飛彈，是前蘇聯時期研發的一種中程超音速反艦飛彈，也是目前俄羅斯武器庫中的主力反艦飛彈之一。它的最大射程可達120公里，最高飛行速度為3馬赫，可以攜帶300公斤級別的高爆或核子彈頭。在1990年代，蚊式飛彈開始大量投入俄羅斯武器庫，成為俄羅斯海軍的主力反艦武器之一。目前，蚊式飛彈已經發展出多種型號，包括陸地、海上、空中發射等不同平台，可在各種戰鬥環境中發揮作用。