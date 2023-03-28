今（28日）由義大利經濟貿易辦事處紀大為代表總統頒發「義大利之星」爵士勳章給秘克琳神父。（蘭陽青年會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2005年，秘克琳神父就曾獲騎士勳章，此次獲得更高等級的爵士勳章。（蘭陽青年會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父來台屆滿一甲子，曾率領舞蹈團至世界巡迴演出，讓全世界看見台灣；另邀請各國民俗藝文舞蹈團體來台演出，為宜蘭國際童玩節的重要推手，今（28日）由義大利經濟貿易辦事處紀大為代表總統頒發「義大利之星」爵士勳章，肯定其對藝術文化及促進健康社會服務所做貢獻。

蘭陽青年會說明，「義大利之星」勳章分為5個等級，由高至低排序為大十字騎士勳章（Cavaliere di Gran Croce）、崇卿勳章（Grande Ufficiale）、爵士勳章（Commendatore）、官員勳章（Ufficiale）及騎士勳章（Cavaliere）；2005年，秘克琳就曾獲騎士勳章，此次獲得更高等級的爵士勳章。

今年89歲的秘克琳神父出生於義大利，29歲來台後創立天主教蘭陽青年會及蘭陽舞蹈團；曾經帶領舞團世界巡演，成為全球第一支在教宗面前獻舞的團體，神父亦是宜蘭國際童玩節的幕後功臣。

值得一提的是，國際法修正後，2017年在秘克琳82歲生日的當天，成為首位以文化藝術卓越貢獻取得台灣身分證的人，他說，「等了53年，我是台灣人了，我要繼續為台灣做很多事」。

秘克琳說，在台灣已經60年了，無論在醫療、社會公益、靈醫會公務及文化上都競競業業；回想那年代台灣在國際上的地位，要飛出去非常不簡單，他盡力了！帶著蘭陽舞蹈團跑世界，他感到驕傲，藉由民俗舞蹈推廣台灣文化，讓世界看到台灣，希望所有人不斷努力、獲得成功。