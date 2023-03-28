前總統馬英九27日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥 振興中華」並寫下民國紀年「百十二」，除此之外，馬英九更在那邊唱出了「國父紀念歌」。對此，前立委沈富雄28日也在節目上跟著唱，更直言「馬英九應該帶我去，我唱歌可以不用看稿」，引發討論。

馬英九參訪南京中山陵，拜謁國父孫中山，拿著歌詞就在中山紀念館裡唱「國父紀念歌」，此舉引起許多民眾熱議。對此，沈富雄28日就在網路節目《少康戰情室》中直呼，「這首歌我會從頭唱到尾，我最喜歡唱的那段『一世的辛勞，半生的奔走，為國家犧牲奮鬥，國父精神，永垂不朽，如同青天白日，千秋萬世長留』」，更現場唱起來，也逗得其他來賓哈哈大笑。

沈富雄唱完強調「這段就是跟馬英九唱的一樣」，最後也語帶玩笑的說，「我唱這首歌可以不用看稿啊，馬英九應該帶我去，我唱歌可以不用看手機、不用看稿」。