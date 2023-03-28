前白宮國安顧問歐布萊恩近日訪台時建議，應讓全民學習AK47步槍，國防部副部長柏鴻輝被質詢此事時，坦承「該做法並不符合我國國情」。媒體人謝寒冰28日在《國民大會》節目強調，歐布萊恩把台灣當成第三世界國家，在瞧不起我們，結果民進黨政府還跟他唱和，真是丟人現眼！

「國軍槍械都不會掉？不會掉才怪！」謝寒冰表示，台灣多少人當過兵，以前那種我們部隊槍管沒了，去別連偷一個來，或是借一個來，多得是。全台灣最多人了解的職業就叫軍隊，因為一大堆男生都當過兵，所以就知道軍隊裡頭在搞什麼鬼，你們這些官員不要每天出來講一些X話。

謝寒冰直批，重點是要知道軍隊的問題在哪裡，改正，不要讓它重新再出現。每一次都是這些高官隨便出來講一些有的沒的，講了有的沒的，請問問題能改善嗎？把問題遮掩住就改善了嗎？難怪人家叫你們「國防布」，拜託面對一下現實好不好？

「至於AK47這個東西，歐布萊恩本來就是一個軍盲！」謝寒冰指出，之前叫我們台灣每個警察局都要放一個刺針飛彈，讓警察局變成防空單位的，也是歐布萊恩。所以這傢伙根本是個軍盲，會聽他的人根本是個二百五。問題是這個就是來騙錢的人，然後我們國家為了配合他一起演出，一個是傻子，一個是騙子，互相在那邊唱和。

謝寒冰直言，我們國防部副部長還在那邊回答這種奇怪的問題，說什麼我們沒有俄製武器，所以沒有這個問題，我們不可能會用AK47。誰告訴你國軍從來沒有用過俄製武器？二戰的時候我們用了一大堆好不好？你自己是軍人，連基本國軍的戰史你都不知道嗎？

「我們二戰的時候接收多少俄軍武器啊？所以不要在那邊胡說八道了！」謝寒冰強調，重點是在於，歐布萊恩講的，根本是要台灣人拿命去拚的東西，他為什麼要講AK47？因為在歐布萊恩的印象中，台灣就是那種第三世界國家！就是那種像中東、像非洲，小朋友大人沒事拿個AK47上去亂衝亂幹的，他的印象中，台灣就是這樣的國家，人家在瞧不起你！「結果你們還跟他唱和，真是丟人現眼，把中華民國的國格放在腳底下踩的，就是你們這種人！」