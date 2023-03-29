以開發自然輸入法聞名的網際智慧公司宣布，推出TextBurger快文寶AI版，也是全球第一個ChatGPT使用場景的知識管理工具，幫助ChatGPT的使用者可以更方便管理透過ChatGPT生成的內容，包含分類管理、快速分享、優化再運用等，還可以更快速的輸出知識與產生報告等。

網際智慧公司產品總監袁執中表示，TextBurger快文寶AI版，可以省下很多ChatGPT生成內容的管理時間，省下很多Copy & Paste複製貼上、分類管理的時間，可以幫助使用內容生成平台管理Prompt提示（咒語）的很多時間，無論是AI溝通師、影像AI生成人員、行銷人員、法務人員、客服人員、行政人員、研究人員、老師、作家、律師很多時間等。

其中，可快速儲存或輸出常用文案：透過TextBurger快文寶AI，可以快速剪貼記憶及分享知識，例如可以容易由ChatGPT、Bing、LINE、網頁、Facebook、Word、Outlook等應用軟體收錄一篇文案、Prompt提示咒語或內容變成自己的知識，也可以快速輸出分享文案至其他應用軟體，也就是跨軟體輸出到ChatGPT、Midjourney、DALL-E 2、LINE、Facebook、Outlook、Word等等。

還可快速生成或優化文案：TextBurger 快文寶AI，也結合了ChatGPT的AI文案生成及優化功能，善用了Prompt Engineering提示工程技術概念，可針對不同分類主題的知識，定義不同的主題提示，將文案交給ChatGPT提供更精準的回應或優化，大幅增加了知識可用性，還可以可分類保存AI生成的內容、立即分享AI生成的內容。

此外，還可快速結合多篇文案產生報告：TextBurger快文寶AI更提供「複合知識生成」功能，可以將多筆文案，組合為一篇報告，應用於合約生成、專利文件生成、財簽報告生成、分析報告生成等專業報告生成應用上，大幅縮減時間並減少複製貼上的錯誤。

TextBurger快文寶AI，不僅用於ChatGPT內容生成，也適用於一般文字工作者的工作場景，因每天都要產出大量的內容，例如記錄、採訪、合約、公文、工作報告、專業報告、推廣文宣、產品介紹、客戶開發信、客服回覆、專利文件、法律書狀等。

網際智慧表示，TextBurger快文寶AI版，目前已內建了ChatGPT命令、餐廳客服、寵物店客服、筆電客服的文案範本，未來也會持續擴充提供更多的文案範本與報告範本，提供使用者更多的參考案例來運用。

TextBurger快文寶AI版目前為免費試用階段，歡迎免費下載試用並提供建議，一起來幫助台灣的軟體更好。

另外，網際智慧推出「文字MP3專業AI版」，運用最新的AI聲音生成技術，只要會文字編輯，無任何學習門檻，即可快速錄製高品質的配音，無論是多國語言、多人對話、輕聲細語、大聲生氣，都可以輕鬆做到，打破過去要找專人錄音、專業錄音後製人員的困擾，大幅降低專業配音的門檻，讓一般大眾或企業非電腦專長員工，也可以輕鬆製作有聲內容，協助公司的教育訓練教材配音、文宣配音、影片配音、Podcast配音、電話總機配音、廣播配音，更可以幫助出版業，讓編輯員工都可以快速製作高品質有聲書。

網際智慧公司總經理晁旭光表示，生成式AI快速發展，對許多產業都產生了影響，企業也都在思考如何導入AI，但是導入AI對很多傳統企業來說，仍有技術門檻，仍有軟體操作熟悉的困難。例如很多出版業想將出版品錄製有聲書，雖然有了AI語音合成技術TTS (Text-to-speech)，但仍無法滿足一般使用者高品質精緻聲音錄製及聲音後製的簡易化操作需求。

文字MP3專業AI版則提供使用者類似Word的文字編輯介面，可以很容易選取文案段落來定義不同的朗讀角色、朗讀快慢、聲音大小聲、停頓時間等，也可加入真人錄音、背景音，使用者不必懂音軌邏輯與操作，就可以輕鬆完成豐富又生動的有聲內容，還可以選用將近100種不同語言超過400個朗讀角色的高品質發音。

同時，文字MP3專業AI版還提供了12個範例模版，包含：短篇故事、兒童教學、電子書序、電話總機、大樓廣播等等，也提供了範例背景音效，對於不熟悉做有聲內容的使用者，可以參考立即快速上手。

家有小朋友的父母親，也可以利用ChatGPT來產生虛構的童話故事，再以文字MP3專業版，製作有趣的有聲故事書，在小朋友睡前哄小朋友播放。網際智慧表示，文字MP3專業AI版，即日起開放民眾下載試用。