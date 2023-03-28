巴西消費者信心連續兩個月下滑後，3月終見上升。根據巴西研究機構FGV 28日公布，3月消費者信心指數月增2.5點至87。指數低於100反映消費者悲觀情緒，高於100代表樂觀。此外，經濟現狀與未來幾個月的經濟展望亦好轉。