巴西3月消費者信心指數上升 23:502023/03/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西消費者信心連續兩個月下滑後，3月終見上升。根據巴西研究機構FGV 28日公布，3月消費者信心指數月增2.5點至87。指數低於100反映消費者悲觀情緒，高於100代表樂觀。此外，經濟現狀與未來幾個月的經濟展望亦好轉。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲上周消費者信心微幅攀升 台股基金 定期定額人數探底 景氣連4藍 分數跌近14年新低 #消費者信心 #巴西 #兩個月 #終見 #研究機構 也許您會感興趣 推薦閱讀 台宏曲終人散 侯友宜：走出新道路 04:102023/03/27 政治要聞 感染輕度肺炎 巴西總統魯拉取消訪中 05:392023/03/26 國際 知本溼地大火延燒「數公里外可見」烈焰照亮夜空 18:592023/03/26 社會 宏都拉斯與我斷交 侯友宜：遺憾82年情誼曲終人散 13:172023/03/26 政治 存股族甩金融轉抱ETF 元大高息低波ETF估今年現金殖利率將逾6％ 19:422023/03/27 財經 仝行仝命 04:102023/03/28 藝文副刊 中美論譠社》石破天驚，中國促成沙伊和解！（水秉和） 16:252023/03/28 海納百川 蛋價與電價 04:102023/03/27 專題周報 最容易一見鍾情 3星座懂得及時行樂 喜歡就放膽追 18:202023/03/28 運勢 李強會見外企高管 強調大陸堅定擴大對外開放 21:532023/03/27 財經 柯佳嬿逛台南街頭0偽裝 「以為沒被認出」粉絲曝真相 16:462023/03/26 娛樂 「AV界灰姑娘」無預警宣布來台 曝震撼訊息上萬網友暴動 08:442023/03/28 娛樂 巴西農業部長：中國將重新安排魯拉訪華時間 已推遲簽署協議 13:042023/03/27 國際 前二月好會賺 神準股價樂開懷 13:422023/03/28 財經 見BLACKPINK求票熱潮「出售公關票」 火山孝子狂騙200多萬全拿去還債 12:412023/03/28 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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