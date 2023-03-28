前總統馬英九27日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥 振興中華」並寫下民國紀年「百十二」，更在致詞中提到「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」，許多人也拿來對比2005年時任國民黨主席連戰訪陸。對此，前立委郭正亮28日就表示「馬英九跟連戰最大的不同在於，連戰有黨主席的身份，可是馬英九是有突破的」，引發討論。

郭正亮28日在網路節目《少康戰情室》中表示，「我覺得馬英九跟連戰最大的不同在於，連戰有黨主席的身份，而且『連胡五願景』就是在講『如果我執政，我未來要推動什麼政策』，那馬英九當然不能這樣做」，不過郭正亮也提到，「可是馬英九是有突破的，我覺得他很巧妙地做出突破，馬英九對歷史認同跟身份認同做定位，第一個就是中華民國不能說1949年之後斷代史，有中華民國在大陸那段，他要把這兩段接起來，他要用青年交流，讓下一代的年輕人應該要努力的把這個歷史接起來」。

郭正亮接著說，「馬英九也直接講『兩岸同屬中華民族，都是炎黃子孫』，最後結論還講『和平奮鬥振興中華，兩岸中國人要共同努力』，這樣就已經很政治了」，郭正亮最後也說，「可是他不是在提政策，他是在提歷史認同跟身份認同，馬英九這次的使命主要在定位是這種東西，是認同的問題，然後年輕人要勇敢地去做交流」。