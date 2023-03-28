世銀指出，過去幾年危機層層交疊，包括新冠疫情與俄羅斯入侵烏克蘭，中斷了持續將近30年的經濟成長，並且加劇生產力下滑憂慮；生產力是收入成長和高薪的關鍵。

根據報告顯示，在2022年至2030年間，全球國內生產毛額（GDP）平均成長率估計將下滑至2.2％，不僅低於2011年至2021年的2.6％，更較2000年至2010年的3.5％低了將近三分之一。

此外，開發中國家的經濟縮幅將更大，2030年前的GDP成長率恐跌至4％，遜於2000年至2010年的6％。

世銀首席經濟學家吉爾（Indermit Gill）指出：「全球經濟恐正在醞釀失落的十年。經濟成長潛力持續下滑，嚴重打擊全球因應當代經濟挑戰的能力，例如貧窮、收入不均和氣候變遷等。」

世銀示警，生產力成長可能創下2000年來最小步伐，2022年至2024年的投資成長率可能只有過去20年的一半，國際貿易的成長速度也大幅放緩。經濟快速成長的「黃金時代」似乎即將結束。

為了擺脫逆境，世銀指出，全球政府應該將遏止通膨置於首要，確保金融業穩定，並降低負債，同時促進對氣候友善的投資，此舉可望讓經濟成長率增加0.3個百分點。

此外，降低運輸、物流和法規相關成本，有助刺激貿易。增加永續產業的投資、降低貿易成本、利用服務業成長，並擴大勞動參與率，可望讓2030年前的GDP成長率增加0.7個百分點，至2.9％。

世銀亦關注銀行業發展，利率上升和金融環境緊縮推高開發中國家的借款成本。