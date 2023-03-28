CFTC周一在訴狀中指出，從2019年7月以來迄今，幣安為美國民眾提供與執行未註冊的衍生商品交易，此舉已違反美國法律規定。且幣安法遵計畫一直以來都「毫無效果」。

CFTC同時將幣安前法遵長Samuel Lim列為被告。CFTC指控，趙長鵬與Samuel Lim未妥善監督公司活動，包括「協助與指示美國客戶規避法律控制」，目的在於追求企業利益最大化。

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