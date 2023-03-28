根據協議，美、日雙方同意不對車用電池採用的鋰、石墨等重要礦物課徵出口稅，並互相協調這類礦物生產過程牽涉的勞工法規。此外，兩國也同意日後在審核礦業外來投資案時共享資訊。
美、日兩國在2019年已簽署過一項貿易協議，這回的電池礦物貿易協議則是根據2019年協議加以擴充。未來雙方每兩年會重新檢討協議內容，再討論是否修改內容或終止協議。
美、日兩國28日簽署車用電池礦物貿易協議，一方面讓日本業者受惠於美國電動車補助，另一方面也能分化中國在全球車用電池供應鏈的主導勢力，儘管拜登政府動用行政權跳過國會表決的做法再度引來議員批評。
根據協議，美、日雙方同意不對車用電池採用的鋰、石墨等重要礦物課徵出口稅，並互相協調這類礦物生產過程牽涉的勞工法規。此外，兩國也同意日後在審核礦業外來投資案時共享資訊。
美、日兩國在2019年已簽署過一項貿易協議，這回的電池礦物貿易協議則是根據2019年協議加以擴充。未來雙方每兩年會重新檢討協議內容，再討論是否修改內容或終止協議。
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