資深女星方文琳歌聲動聽，早年在歌唱比賽中脫穎而出，獲得簽約機會，之後得到劉文正欣賞，因此簽進飛鷹唱片，甜美的外型深受許多人喜愛，在當時是高人氣偶像，後來方文琳改往影壇發展，近日她曬出早年和現今的照片，飄仙氣的模樣引起不少網友關注。

方文琳近日在facebook發文，曬出過去和現在的兩張照片，她若有所思寫下：「你們希望停留在最初的我、還是為自己努力不懈到老的我？現在回想，每一個階段都是美好、幸福。」老照片是方文琳被簽進飛鷹唱片之後，正推出第二張專輯，方文琳當時穿著白色碎花蕾絲裙，一頭烏黑長髮綁成公主頭，氣質相當優雅，深邃五官搭配甜美笑容能迷死一票人。許多粉絲紛紛表示：「軍中情人」、「仙女氣質的偶像」、「當年很流行這海報」、「這張是在飛碟唱片時期的第二張專輯唱片送我回家的造型，因為她這張跟第一張的卡帶我都有買，到現在還放在家裡房間收藏著」、「國中時代的青春玉女偶像！」、「天生麗質，是真美女」、「水噹噹」、「好像宋慧喬，好美喔！」

而她也曬出近期自拍照，只見57歲的方文琳穿著深色衣服，頭上有好幾根明顯白髮，臉上也有皺紋，大批網友留言：「很有鄉下純樸味道」、「自然變老也很美」、「純樸美少女」，事實上方文琳私下打扮仍然很有時尚感，且有在運動維持身材，白髮與皺紋的照片只是她拍《鹽水大飯店》時的造型。