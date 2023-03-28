顧客經營科技品牌 Ocard 今（28日）宣布，推出全新品牌定位，並全面升級旗下服務，提供品牌一站式數位轉型解決方案，延續成立7年以來，營收年年成長60％的有感計畫；Ocard 成立迄今邁向第7年，協助全台2000多個品牌、近 5000 間餐飲、零售、住宿等店家投入顧客關係經營。

其中，多店、連鎖品牌占比更是多達4成，特別是在受到疫情衝擊的2022年中，Ocard 更協助品牌接觸破億人次、累積消費一舉突破新台幣百億元大關。

Ocard 創辦人暨執行長陳逸生表示，Ocard 成立迄今正式邁向7年里程碑，陪伴超過千間品牌共同成長，即便在疫情期間也不畏影響，年年繳出營收年增率 60％ 以上的好成績。

看好顧客經營的市場潛力，Ocard期待藉由顧客經營科技品牌的全新定位，透過產品技術與顧問服務的全面升級，助力品牌除了輕鬆開啟顧客經營的第一步，更能共享 Ocard 打造的跨產業與品牌的點數生態圈，成功讓商家與顧客零距離 。」

Ocard 團隊從7年前的 5 人，至今翻倍成長接近80人，陳逸生認為，顧客經營需求後勢看漲，今年不僅會持續擴大技術團隊，更透露 Ocard 下一步將放眼於經濟成長率高的東南亞市場，主要是東南亞有人口紅利，且多為數位原生世代，泰國與馬來西亞成為我們進軍東南亞市場的首選，此外，Ocard 亦瞄準日本與香港市場，也不排除啟動募資計畫，攜手更多投資人與合作夥伴，共同開創顧客經營的全新時代。