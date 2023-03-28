文策院與臺灣時尚發展公司共同投資的「台灣時尚新創公司」（簡稱台灣時尚新創），今（28）日舉辦成立記者會，是文策院成立以來首個時尚類型投資案，總金額約2億元，文策院執行國發基金投資9,800萬元，由孫正華擔任台灣時尚新創董座。

文化部次長李連權、文策院院長李明哲、台灣設計研究院院長張基義、台灣時尚新創董事長孫正華等出席，會中宣布將整合臺灣設計人才、資金與通路，提升臺灣時尚品牌在國內外能見度。

李連權表示，台灣時尚新創的成立，是時尚產業的一個新階段，期望未來有更多企業家與公司一起支持臺灣設計師，把時尚推向國際。

李明哲表示，盼台灣時尚新創協助臺灣時尚產業，包括在設計人才、資金或品牌營運給予支持，同時幫助臺灣時尚品牌對接國際市場，開拓通路，創造更多商機。文策院會積極促成更多時尚領域或跨域合作的投資案。

未來，台灣時尚新創將透過資金支持、上下游資源整合、品牌通路經營與管理等方式，替臺灣時尚產業注入活水，並協助品牌串接國際四大時裝週與國際通路據點，面向世界市場。此外，台灣時尚新創也鼓勵旗下設計師，使用環保及再生材料設計產品，倡議永續時尚的理念。