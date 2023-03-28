知名直播主連千毅去年因控利用NTF(非同質化代幣)涉嫌詐欺，交保後行事作風轉趨低調，僅偶爾更新社群分享近況。近日連千毅跟朋友們大開生日趴，沒想到「日文女神」長瀨昆妮也跟著現身，一向敢穿的她，南半球從戰袍直接溢出，令粉絲的眼睛大吃冰淇淋。

連千毅27日過生日，一一點名幫助過他的朋友們，感性提到：「一個人開賓利不威風、帶著所有兄弟開賓利才威風，謝謝兄長們，一路帶著我們前行！祝大家身體健康、財源廣進」，值得注意的是，長瀨昆妮也是生日趴的其中一員，還特意在IG發文：「今年老闆生日，低調穿高領洋裝慶生」，還說道：「因為老闆生日大放福利！」

原來當天隨著現場氣氛高漲，長瀨昆妮俏皮地把披肩敞開，裡面穿著黑色戰袍的她，僅靠兩條布遮住重點部位，傲人的南半球輪廓跟白嫩肌膚全都露出，纖細大長腿也很吸睛，此外，她還對著鏡頭俏皮轉了一圈，讓粉絲們發出讚嘆聲：「妳是不是誤會什麼叫低調？」、「衣服太厲害了，不過不是妳這種身材也無法駕馭」、「妮最性感，怎麼穿都能辣翻全場」、「老闆能忍嗎？太誇張。」

而連千毅除了感謝朋友跟長瀨昆妮到場，也發文感激老婆娜美幫忙生了2個可愛兒子，對他而言，這就是最好的禮物，此外，連千毅也提到包了個10萬紅包給媽媽，感謝媽媽把他生下來，並把他扶養成人。