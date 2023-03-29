東非狒狒遭獵人槍殺，引發社會譁然。國民黨立委賴士葆28日指出，圍捕現場的決策粗糙盲動，全案從誘捕變成獵捕，從鬧劇變成悲劇，他哀悼狒狒給我們上一課野生動物保育觀念，呼籲大家記取教訓。

賴士葆在臉書發文說，狒狒在南桃園逃竄18天，吸引國人的關注，昨天在一戶民宅落網，卻被一名獵人開槍射死，震驚各界。狒狒用牠的生命的代價教導我們如何落實善待生命，我們有《野生動物保育法》，按照法律規定不得對保育類野生動物騷擾、虐待、獵捕、宰殺等行為，昨天桃園農業局前往協助處理，卻還是發生悲劇，讓人扼腕。

賴士葆說，一名林姓獵人受新竹縣政府之託在新竹縣待命，未請其到桃園圍捕，獵人自行前往，林姓獵人辯稱接獲新竹農業局請他到場協助處理，並經現場人員同意才開槍，惟現場人員皆否認，事件陷入羅生門，總之狒狒就是死了。

賴士葆指出，主責的桃園農業局人員到場，發現狒狒癱軟在地，以為牠中的是麻醉槍，不知道牠是被獵槍射殺，抬上車才發現流血，已經錯失搶救機會。林姓獵人在射殺前有詢問六福村相關人員，不管執行的林姓獵人或是六福村的人皆非官方單位，現場的決策粗糙盲動。從誘捕變成獵捕，從鬧劇變成悲劇，哀悼狒狒給社會上一課野生動物保育的觀念。