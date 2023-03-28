前總統馬英九27日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥 振興中華」並寫下民國紀年「百十二」，更在致詞中提到「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」。對此，中天《張雅婷辣晚報》28日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「馬英九中山陵喊『中華民國』」的看法，許多人認為「馬英九這次敢說，要給他按讚」。

中天《張雅婷辣晚報》28日由「辮子妹」進行街訪，對於馬英九赴陸，在中山陵喊「中華民國」，許多民眾都表示「兩岸和平好啊」、「你覺得台灣會有人想要戰爭嗎？」、「完全贊成，馬英九這次敢說，要給他按讚」、「還不錯，敢講中華民國」、「我覺得很好啊，就是他是前總統，也沒降低他的格調，也明確表達出台灣的主權狀態」、「我覺得是好事啊，至少他有表明中華民國」。

甚至還有民眾也指出，「現在連民進黨都說要和平，就連務實的台獨工作者也這樣講啊，他如果有膽的話就不要講和平，他就堅持到底，可見他們還是有轉折」、「我個人比較希望屬於國家好，誰能讓國家好，就讓誰繼續做下去」、「我是認同的」。