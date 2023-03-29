台中某市立高中2月有學生疑似因師長校園霸凌輕生案，市議員周永鴻28日於臉書發文，指出中市府處理流程被動又緩慢，並提出四項待釐清疑問？要市府向社會大眾說明。教育局強調，學校調查小組已啟動調查，相關調查作業皆按程序加速進行中。

周永鴻說，高雄上週發生國小校外教學被承辦廠商集體不當管教，高雄市政府處理明快，在不到一週內做出撤換校長、裁罰不當管教的廠商人員等處分。對照中市府處理疑似霸凌案，學生2月18日學生離世，教育局直到3月2日才要求學校重啟調查，27日學校教評會決議停聘學務主任3個月靜候調查，距離憾事發生已過一個多月，中市府作為相較高雄市政府既被動又緩慢。

周永鴻指出，雖然涉案校方人員分別被調離現職和停聘，但都屬於暫時行政處分。他向市府提出四項問題，要市府必須盡快交代：第一，該名學生於2／18輕生不幸離世後，校方是否有向教育局通報？教育局應該說明學校通報的時間點，以及通報詳細內容。

第二，校方於2／18日學生離世當天和2／22二度召開校園危機處理決策小組會議。在兩場會議中，校方將事件定調為什麼樣的危機？第三，該生在學校曾接受輔導，教育局應該說明學校輔導的過程是否有留下記錄？第四，教育局需要說明整個事件接下來的調查方向和期程、具體作為、以及對在校生的輔導方案。

中市教育局表示，3月24日已將校長等與此案相關人員調離現場，靜待接受調查，與本案相關學務主任，代理校長到任後也隨即召開教評委員會，決議予以停聘調查。代理校長會盡全力穩定校務，並加速校方調查小組的調查速度。教育局持續緊盯進度，絕對嚴懲嚴辦，還孩子公道。

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