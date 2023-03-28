美國《晶片法案》提供530億美元資金，以協助提振美國本土半導體製造實力。計畫在美設立先進製程晶片工廠的企業自本周五（31日）起便可提交申請，至於擬建現行與成熟製程晶片廠房的企業則從6月26日開始申請。

預計申請先進製程晶片廠房補助的業者，包括半導體巨擘台積電、英特爾與三星電子。根據規定，財測須包含新廠預估營收、成本與其他財務指標。

若新廠營收與獲利「大幅高於預期」則須與政府分潤。這是半導體產業高層最關注的條款，分潤比率過高可能影響他們接受政府補助的意願。