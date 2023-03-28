Meta Platforms周一透過內部備忘錄告知各級主管，2023年終績效考核被評定「大致符合預期」的員工，不但會減發獎金，明年3月到期的限制性股票獎勵也會縮水。備忘錄顯示，該評級員工的獎金乘數，從過去的85％調降到65％。

此外Meta還說，員工的績效評估要恢復到一年二次。一般而言，Meta員工若在連續兩回績效考核都評為低績效，會被公司掃地出門。

Meta在周一的備忘錄強調，年中將進行一次績效考核，但與接下來的整頓計畫無關，是基於公平性給予校準機會。年中考核預定6月展開，7月完成考核。

Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）2月間宣布，2023年是「效率年」（year of efficiency）。

周一備忘錄指出：「我們理解此重大變革，可能會讓一些人失望，但這與我們持續專注維繫高績效文化一致。」

備忘錄說：「我們做此改變，是從2022年事態發展學到教訓，也為了在來年精益求精。」

Meta自去年11月起大刀整頓公司內部，關閉多項專案並解散團隊，縮減辦公空間，削減差旅支出，宣布數輪裁員計畫。

Meta先是在去年11月昭告要裁掉1.1萬員工，占公司總人力13％。3月中旬又喊出啟動第二輪裁員，未來幾個月再砍1萬個職位，而且5,000個職缺凍結不再補人。

愈來愈多矽谷科技巨頭，加入裁員及削減成本行列，除Meta之外，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、商用軟體巨擘Salesforce都有整頓措施，包括人力瘦身。