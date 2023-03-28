過去顧客看到商店張貼VISA和Mastercard國際組織標章，代表可以接受信用卡交易，玉山銀說，現在看到商店張貼台灣Pay或代表台灣QRCode共通支付標準的TWQR標章，代表可以接受已加入跨機構購物服務的電子錢包付款，不再受限商店有自行簽約的電子錢包才能使用。此次，玉山電子支付推出跨機構購物掃碼付款，不僅大幅提升玉山Wallet的消費通路外，付款方式除原有連結玉山銀行帳戶，更新增「綁定玉山卡儲值付款」功能，玉山卡友於玉山Wallet App開通電子支付服務後，不用輸入卡號就可以一鍵選擇想要綁定的玉山信用卡或簽帳金融卡，並至貼有台灣Pay或TWQR標章的商店，就可一鍵完成儲值付款。

玉山銀說，為歡慶新功能上線，即日起至2023年4月30日使用玉山電子支付綁定玉山信用卡儲值付款，完成任一筆不限金額消費，即可獲得50元電子支付購物金回饋(每人限回饋1次)，至2023年6月30日單筆消費滿30元，即可享有隨機立刻折抵優惠，活動期間每筆折抵上限為100元。

玉山銀進一步表示，該行積極推出境內及境外的收付服務，境內以玉山Wallet整合多元支付工具，為首家以信用卡就可延伸至台灣Pay或TWQR標章商店消費的電子支付業者，境外支付與PayPal、支付寶、Razer Fintech等國際大型業者合作，提供台灣消費者可於淘寶、天貓、Google Play等海外平台支付時享有創新、安全的跨境付款體驗。