台中「豪宅一哥」聯聚建設創辦人江韋侖為回饋社會，無償為大同國小母校規畫打造共善公園與「江挺生亭」，前後歷時近一年，為百年老校帶來嶄新樣貌，今（28）日盛大舉辦啟用典禮，除了贊助者江韋侖與家人及聯聚員工外，包括大同國小師生、傑出校友及台中市長盧秀燕、台中教育局長蔣偉民、地方民代等，全都一起來見證這美好的一刻。

江韋侖回想當年入學時「1967那一年，阿公牽我的手，走進大同國小」，短短的一句話，透露他對爺爺的懷念、敬仰與感謝。現在江韋侖的辦公室書桌後方，仍擺放著身為教育家、書法家的爺爺江挺生親筆寫的書法「知行合一」，希望哲言時刻提醒自己。

對江韋侖來說，阿公不只陪伴他走過上學第一天的這段路，更是整個人生歷程。如今，來到花甲之年的江韋侖，笑稱自己是「60歲舊青年」，希望能將這份源起童年感恩的心，擴大為對眾人的關心，因此協助學校規畫並興建公園，以「共善」二字為公園命名，並從爺爺大樹庇蔭的印象，在共善公園中建造一座涼亭，除為孩子遮陽避雨，作為活動場域外，也期盼讓爺爺的精神能分享給更多學子，並且感謝爺爺對自己的培育，讓他成為一位有能力回饋社會的人，因此將涼亭命名為「江挺生亭」。

28日在「共善公園」及「江挺生亭」啟用這一天，江韋侖特別帶著還不滿2歲的小孫子，和家人們一起重回母校，溫暖傳承從爺爺開啟的家族五代，和大同國小之間的故事，「我出生的時候爺爺60歲，現在我60歲也迎來第一個小孫子，所以我們都屬牛」！江韋侖希望透過共善公園傳遞延續這份善的力量，鼓勵未來所有「大同寶寶」們，共同攜手築夢踏實，為大同校史譜寫更美好的新篇章。

有機會走訪「共善公園」及「江挺生亭」的人，可能都會對這處最美校園空間感到驚嘆，從各處細節規劃就能深切感受到，聯聚創辦人江韋侖，對這座學童花園的滿滿心意。

長度近80公尺的庭園，老樹成蔭綠意盎然，滿佈豐沛花草，未來四季都將展現不同風貌，引入自然風的寬闊涼亭、清澈的造型水池、童趣富含寓意的藝術雕塑，不僅提供孩子安全實用且美感兼具的遊憩環境，也為百年老校帶來嶄新樣貌。

前後歷時近一年，在共善公園完工前，江韋侖有感而發寫下「聯聚建設協作整建、以共善思考為起點、期盼美學從小做起、實踐樂善共好社會」，期許共善公園能為這個社會，帶來更多美與善的力量。

值得一提的是，在共善公園中，有兩座清澈見底的淺水池，日夜皆美展現不同風貌，夜間燈光更是由大師姚仁恭操刀設計，傍晚點燈後氛圍轉換讓人驚艷。

此外，庭園中的藝術品挑選也藏有深意，長條型的水池一旁佇立著圓潤童趣的「展望者」，望向天空的人型藝術雕塑，與另一座環形水池上的「世界大同」球型藝術品，由眾人牽手前行的意象組成，兩座富含寓意的雕塑遙相對應。除象徵江韋侖傳承自教育家爺爺的理念精神，期盼帶給社會更多正面的力量，也呼應著學校的願景，帶著師長們對於孩子的期許與寄語。

大同國小校長馬任賢提到，最初因為校內前庭空間，年久失修有安全上的疑慮，想到校友江韋侖先生，過去就曾以專業回饋母校，協助整建校史館跟司令台，進而向他諮詢尋求建議，「沒想到，江先生直接答應幫學校重蓋涼亭，甚至把整個前庭都重新整建，還給孩子一個安全且充滿美的學習空間！」

在孩子們的歡笑聲中，共善公園與「江挺生亭」正式啟用，江韋侖今日也特別準備了1,500顆象徵平安健康的蘋果，將滿滿祝福帶給大同國小的每一位學子，及參與典禮的師長、貴賓們，眾人都期盼這座學童花園，能成為孩子心目中，乘載童年最美回憶的地方，也期許孩子們未來，能傳承共善公園所代表的理念，將更多良善、美好、積極、感恩的力量，傳遞到社會的每一個角落，讓「共善」不只是文字、標語、象徵，而是一代人生活方式的實踐。