桃園東非狒狒逃跑18天，最終竟遭列槍擊殺，引起軒然大波，責任該歸誰，吵了一天依舊沒有結果，六福村、桃市農業局與獵人本人說法都不一樣，宛如羅生門，就有網友詢問「你相信哪個單位」，底下鄉民一面倒回答六福村。

狒狒死亡消息成為網路話題，PTT出現數百篇討論文章，網友在八卦版詢問「你相信獵人、公務員、還是六福村？」，引起熱烈討論，過半鄉民回答比較相信六福村，因為沒有利害關係：「除了六福村，另外兩邊都不能信」、「六福村沒有利害關係，沒必要殺死狒狒」、「我不相信六福村獸醫會叫一個揹著獵槍的獵人開火」、「六福村獸醫有什麼動機假冒農業局人員？」、「六福村說謊最沒好處吧」、「六福村巴不得狒狒活著，之後接養還能變成動物明星」、「除非獵人拿出六福村下令證明，不然六福村根本沒理由」。

其他鄉民則認為獵人說法一變再變，很難相信，也有人砲轟桃園市農業局現場指揮混亂，還叫一個非此專業的專委帶頭圍捕，太過離譜，連狒狒中槍都不知道：「就是獵人本能又想開槍吧」、「農業局沒發現傷勢先擺拍最離譜」、「不論如何，獵槍根本不該出現在現場」、「標準的官場現形記」。

林姓獵人供稱，自己10:05分接到竹縣農業處電話，如果沒有委任，何必打電話給他？至於說可以開槍的就是六福村的獸醫，如今六福村說要對他提告，他也說，會找律師討論捍衛自己，不願意揹鍋。強調當時開槍是因為狒狒連躲過3隻麻醉針，情緒變得暴躁，怕逃跑波及圍觀群眾，才會在詢問現場人員後對屁股開槍，狒狒死亡自己也很難過。