中華信評表示，仲信資融與中租迪和屬於完全整合，以一個部門的形式在中租控股集團在台業務之下運作，該公司的業務範圍與控股集團提高其國內外消費者貸款市場能見度的目標一致。仲信資融對中租集團資產、股權與獲利的占比，目前介於5%至6%。

中租控股的評等基準為標普全球評級「bb」。中華信評分析師指出，對於國內非接受金管會監督管理的融資公司，其評等基準點較台灣銀行業者的評等基準點低3個級距。此外，與擁有小額且多樣化資金來源結構而受益的銀行業者相比，融資業者通常較為寬鬆的報告標準、對躉售資金來源的依賴程度，以及缺乏可直接向中央銀行融通的管道等情況，則削弱了標普全球評級對此行業在風險項目方面的評估結果。

中華信評認為，未來兩年中租控股將可在持續追求成長的同時維持其資產品質，特別是在海外市場；亦預期，該集團應可將資本水準維持在強健等級，且可在需要時以允當的保留盈餘以及積極的資本規劃為成長提供支撐。