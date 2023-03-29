中華民國26日與宏都拉斯斷交，外交部長吳釗燮在回應未來外交政策是否轉向支持「雙重承認」時，表示不排除任何狀況。國際政治專家賴岳謙28日在《新聞大白話》節目強調，民進黨不是認為美國對台灣好到不行嗎？雙重承認如果可以的話，就應該先從美國下手，但美國要承認台灣的話，中國大陸一定會跟美國斷交。美國、日本把我們的台積電拿走，什麼資金技術都不帶來台灣，出一張嘴說我愛你，根本情感詐騙犯。

賴岳謙表示，雙重承認如果可以的話，就應該先從美國下手，因為民進黨不是認為美國對台灣好到不行嗎？而且美國人很愛蔡英文，那就讓美國先承認台灣嘛！問題就在於：有沒有可能？美國要承認台灣的話，中國大陸一定會跟美國斷交。

「吳釗燮如果覺得可能的話，他拿出一個案例來。」賴岳謙提到，因為聯合國對一個中國的政策是堅持的，所以如果跟台灣建立外交關係，大陸就會跟他斷交，就不可能兩邊都承認。如果一直強調美國跟台灣好到不行，那就由美國先做案例，美國案例一開，那G7的國家都會開了。

賴岳謙指出，美國對台灣好到不行，日本對台灣好到不行，那為什麼這兩個國家不能先做呢？捷克議長不是也帶一堆人來嗎？捷克也來啊！還有立陶宛不是拿了我們12億美元嗎？那為什麼立陶宛連掛一個牌子都不明不白？叫立陶宛承認我們，中國大陸也一定跟他斷交。

「所以雙重承認還是玩不開嘛！」賴岳謙強調，美國已經把我們400億的台積電拿走了，還想再搬第二座，而且日本也要搬一座走了，那這樣子還不建交？那我們台灣人是呆子啊？這些人都來把台灣人的口袋掏空，然後什麼東西都不帶來台灣，就一張嘴說我愛你，然後呢？

賴岳謙直言，你愛我們台灣人，你就把你的外資帶進來，承認中華民國嘛，你又不敢承認，也不把資金、技術帶進來，什麼都不帶進來，然後拚命把台灣人掏空、掏光。主持人翟嬛說，感覺好像遇到情感詐騙？「詐騙犯嘛！」賴岳謙說，一張嘴說我愛你，然後就把整個台灣都拿走了。