違規事實明確！有男子因將機車牽去車行「大保養」，而當車行老闆把保養完成的機車做了最後的測試「發動引擎」，但也因為這個動作，將機車車尾對外，慘遭到民眾拍照並檢舉，他便收到了1張「在交岔路口10公尺內臨時停車」的違規紅單，對於這樣的罰單，他上網求救網友，詢問是否有「申訴的空間」。

一名男子在臉書社團「交通違規檢舉教學（公開版）」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，被黃圈框起來的機車停在騎樓下，卻收到1張民眾檢舉的紅單，其違規事實為「在交岔路口10公尺內臨時停車」。

男子因將車牽去保養，卻慘遭民眾檢舉被開單。（翻攝自臉書社團交通違規檢舉教學（公開版））

對此，原PO也在網上求問是否有「申訴的空間」，他轉述車行老闆的話指出「當天因為正在下拖運的車，有幾台車的車牌是暫時朝馬路紅線暫停一下，再加上有幾台車因爲在做大保養，當完成後發動引擎，車尾也會很正常的朝外（剛好是馬路紅線處），就這麼剛好被檢舉了好幾張這種的紅單」，而原PO的機車也是其中1輛。

貼文一出，網友紛紛留言表示「違規事實明確...無法。申訴只是多浪費你的時間金錢」、「還是去申訴，說明車子不是你使用的，是老闆把馬路當營業場所？」、「讓老闆改掉佔用公共空間營業的壞習慣不就好了？」、「老闆這樣就是佔用公共領域進行商業行為。只是佔用的是有車牌的車輛，剛好的檢舉起來。」、「跟老闆協調看看」。