法國當局今天（二）突擊了5家大型國際知名銀行，以調查這些銀行涉嫌大規模逃稅和洗錢案件等欺詐行為。根據過去媒體報導，這涉案金額高達近新台幣4.6兆。

據財經媒體《巴倫週刊》（BARRONS）28報導，法國金融檢察官辦公室在最近的一份聲明表示，約150名調查人員與6名德國檢察官一起，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）進行搜查。聲明說，這些搜查是在2021年12月開始的5項初步調查之後進行的，其中涉及洗錢和與股利支付有關的嚴重稅務欺詐行為，該聲明說，這次行動「需要幾個月的準備」。

法國興業銀行（Société Générale）的一位發言人向媒體證實，當局正在對他們銀行展開搜查，但他表示不知道原因。而據《世界報》（Le Monde）報道，法國的競爭對手法國巴黎銀行（BNP Paribas）及子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及匯豐銀行（HSBC）。

一些歐洲新聞機構在2018年曾經公佈了一份被稱為CumEx檔案( CumEx-Files )的稅務欺詐報告，並且在2021年說，在20年的時間里，金額涉嫌達到1510億美元（近新台幣4.6兆）。