游錫堃「這動作」幫捷克女議長授勳 前大使嚇壞了

捷克眾議長艾達莫娃率領160人訪問團來台，28日上午在立法院演講，同時接受立法院院長游錫堃的贈勳，沒想到游錫堃的贈勳方式卻是站在捷克女議長後面，並用環抱的方式，幫議長掛勳。對此，前大使介文汲28日就表示「這是一個不禮貌，而且是一個錯誤示範，這把台灣的臉都丟光了」，引發討論。

艾達莫娃28日上午穿紅色洋裝在立法院發表演講，她更成為台灣史上第一位獲頒國會一等榮譽獎章的非邦交國家女議長，艾達莫娃也用中文問好，展現親和力，同時強調「捷克跟台灣的故事交織在一起，發展民主自由是彼此的責任」，更向台灣保證，任何情況下，會與台灣同舟共濟。

隨後游錫堃也對艾達莫娃進行了授勳儀式，不過游錫堃的贈勳方式，非常令人震驚，因為游錫堃是以站在捷克女議長後面，用環抱的方式，幫議長掛勳，這也讓許多專家都看傻眼，而前大使介文汲就表示，「來掛這個勳章一定是面對面來掛，沒有從後面，後面只有歹徒要偷襲，才會做這種作為」。

介文汲更指出「有時候在學校，校長給你掛獎牌，也不會從後面跟你掛，我覺得太好笑了，這是一個不禮貌，而且是一個錯誤示範，這把台灣的臉都丟光了」，最後介文汲也呼籲，「堂堂一個立法院長做出這種不可思議的事，他本人最好再去跟捷克議長致歉，這個對捷克議長來講，是把人當成笑話的一個道具，這個影片傳出去，捷克議長也會變成國際笑柄的參與者」。