最近BL劇當紅男神陳璽安日前出席台北海洋科技大學（簡稱台北海大）57週年校慶名人講座，他以「演員心態管理」為題開講，談到自己演出明金城導演最後遺作，讓他十分悔恨：「跟明金成導演合作是他生前最後作品，我表現得很差，差到他懷疑過我是不是演過戲！」
兩人2022年合作短片及影集《外送英雄》，陳璽安用了感慨、懊惱、懊悔來形容自己的不堪「就是這麼差，為什麼這麼差？就是我太想證明自己可以做到的很多事，導致我什麼都做不好 、完全不在狀況內。」他懊悔自己最後給明金城的印象不佳，這件事給他帶來很大的反思。
他告訴台下同學，「千萬不要去預設『我一定要做到什麼』，這對演員是大忌！」但他也從中反思而重生：「後來，我覺得也托他的福，我完全就拋開了『別人怎麼看我這件事情』。」
他也透露曾出演瑤瑤MV〈HONEY〉男主、電影《醜男大翻身》男主卻沒有因此大鳴大放，「我當然有想放棄過，所以我才會去美國進修戲劇」。他說還因此罹患憂鬱症，「一直到去年才想通，中間十幾年，認真地講我曾得過憂鬱症，這個憂鬱是無法避免的，因為每天都在擔心徬徨你的未來，這誰不憂鬱？」
但他最後仍確認最愛演戲，「演員不可控因素太多，唯一你能做的就是做自己，我就是喜歡詮釋角色」，他鼓勵台下台北海大演藝系的同學，當藝人常會面對大半年都在吃老本，但一定要「有夢就去追」。
陳璽安除了分享個人經驗，接著還參加台北海大演藝系主任劉亮佐舉辦的「Y2K不可思藝」學餐祭典擔任才藝評審，同學們見到男神到場，嚇得喊有夠挫，陳璽安卻看得很樂「他們緊張看起來很可愛」！台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克大讚陳璽安，「陳璽安用真誠感動台下學生，非常勵志，好多同學說好赤裸超感動。最感動人是他還準備紅包和小禮物。」非常感謝他沒身段無私與學生互動，是一個貨真價實的優質偶像。
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