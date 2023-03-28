台北海大演藝系主任劉亮佐和陳璽安都是知名經紀人周彥彤合作藝人。（台北海大提供）

陳璽安很受學生歡迎，大家擠成一團搶合照。（台北海大提供）

台北海大國合處處長林威克非常感動陳璽安講座給同學充滿溫暖和提醒。（台北海大提供）

最近BL劇當紅男神陳璽安日前出席台北海洋科技大學（簡稱台北海大）57週年校慶名人講座，他以「演員心態管理」為題開講，談到自己演出明金城導演最後遺作，讓他十分悔恨：「跟明金成導演合作是他生前最後作品，我表現得很差，差到他懷疑過我是不是演過戲！」

兩人2022年合作短片及影集《外送英雄》，陳璽安用了感慨、懊惱、懊悔來形容自己的不堪「就是這麼差，為什麼這麼差？就是我太想證明自己可以做到的很多事，導致我什麼都做不好 、完全不在狀況內。」他懊悔自己最後給明金城的印象不佳，這件事給他帶來很大的反思。

他告訴台下同學，「千萬不要去預設『我一定要做到什麼』，這對演員是大忌！」但他也從中反思而重生：「後來，我覺得也托他的福，我完全就拋開了『別人怎麼看我這件事情』。」

他也透露曾出演瑤瑤MV〈HONEY〉男主、電影《醜男大翻身》男主卻沒有因此大鳴大放，「我當然有想放棄過，所以我才會去美國進修戲劇」。他說還因此罹患憂鬱症，「一直到去年才想通，中間十幾年，認真地講我曾得過憂鬱症，這個憂鬱是無法避免的，因為每天都在擔心徬徨你的未來，這誰不憂鬱？」

但他最後仍確認最愛演戲，「演員不可控因素太多，唯一你能做的就是做自己，我就是喜歡詮釋角色」，他鼓勵台下台北海大演藝系的同學，當藝人常會面對大半年都在吃老本，但一定要「有夢就去追」。

陳璽安除了分享個人經驗，接著還參加台北海大演藝系主任劉亮佐舉辦的「Y2K不可思藝」學餐祭典擔任才藝評審，同學們見到男神到場，嚇得喊有夠挫，陳璽安卻看得很樂「他們緊張看起來很可愛」！台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克大讚陳璽安，「陳璽安用真誠感動台下學生，非常勵志，好多同學說好赤裸超感動。最感動人是他還準備紅包和小禮物。」非常感謝他沒身段無私與學生互動，是一個貨真價實的優質偶像。