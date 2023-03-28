台中「豪宅一哥」聯聚建設創辦人江韋侖為回饋社會，為百年大同國小母校打造共善公園，28日舉辦啟用典禮！江韋侖會後受訪時表示，聯聚今年下半年預計在七期推出第二座頂級商辦「聯聚中維大廈」+獨棟式商場，以及「聯聚玉衡大廈」豪宅預售案，初估總銷金額超過450億元！

江韋侖透露，禮聘日本國寶級建築師畏研吾操刀設計的「聯聚中維大廈」商辦大樓，將首度結合商場，「聯聚將打造一座以美術館為概念、4層樓高的獨棟式商場」，未來將保留只租不賣！

江韋侖表示，為符合目前的市場需求，聯聚這次商辦與住宅新案，坪數均以中坪數為主力！如「聯聚玉衡大廈」規劃最小坪數63坪；而「聯聚中維大廈」商辦則規畫70-80坪，有別於「聯聚中雍大廈」商辦規畫的250坪以上。

談到當前的市況，江韋侖認為，雖然房市買氣轉冷，但目前仍在缺工，營造成本也未跌，「房價要跌有限」；由於下半年進入總統大選，預料選前房市不會好，但也要看個案表現，「品牌力強、產品規畫好、價格不要太高」的產品仍有機會勝出。

談到購地部分，江韋侖表示，「山上與海邊，聯聚都不會去蓋房子」，現階段也不考慮到水湳購地，而七期已是成熟市場，聯聚將持續深耕七期，他同時也為七期房價叫屈。「北屯房價都賣到6字頭了，七期是要怎麼賣啊？！七期的房價真的太委曲了！」

不過，江韋侖認為，房價高漲，住宅產品的投資機會已不大，他反而比較看好商辦市場。他說，中部台商在大陸、在東南亞投資設廠，企業總部可以設在台中，七期商辦有其市場需求。江韋侖透露，「聯聚中維大廈」商辦大樓尚未正式推出，已有企業主提前預訂。

位於七期市政北一路、市政路的「聯聚中維大廈」商辦大樓預定地，基地面積2,380坪，目前還是聯聚的接待會館，預計4月中進行拆除，未來將變身為地下7層、地上42層的頂級商辦大樓，以及1-4層樓高的獨棟式商場，預計今年第三季進場銷售！其中，商辦總戶數226戶，總銷達200億元；至於4層樓高的獨棟式商場，據悉聯聚將保留下來，未來自行招商經營。

值得一提的是，聯聚這次禮聘日本國寶級建築師畏研吾操刀設計「聯聚中維大廈」商辦大樓，不過，江韋侖強調，「盡信師不如無師」，為保留聯聚獨特的建築元素，新商辦規畫添加了很多聯聚自己的想法，所以他戲稱是「不全然畏研吾」！

此外，位於七期秋紅谷公園第一排、緊臨「聯聚瑞和大廈」豪宅新成屋的「聯聚玉衡大廈」豪宅預售案，基地面積1,837坪。根據建照申請資料顯示，未來將是地下8層、地上51層的超級摩天住宅大樓，總戶數376戶，總銷估超過250億元，最快今年第四季進場！該案產品與單價尚未敲定，但市場推估，高樓層單價有機會挑戰百萬元大關！