鍾楚紅的妹妹今也伴她同行，一同享受晚餐佳餚。（羅永銘攝）

吃完飯後鍾楚紅便跟妹妹一起搭上保母車離開。（羅永銘攝）

63歲香港影星、亞太影后鍾楚紅（紅姑），日前帶著胞妹低調來台灣展開私人行程，在台開啟美食之旅，繼她昨天被目擊現身信義區咖啡廳、晚上吃高檔涮涮鍋，據知她今午又享用了台灣招牌美食牛肉麵，晚上《中國時報》更直擊她現身位於仁愛路的高檔台菜餐廳「山海樓」。

鍾楚紅約晚上6點半抵達山海樓，與友人們一起享用佳餚，一行人吃到晚上近9點，才滿足地離開餐廳，見她身穿藍色迷彩長袖搭配黑色外套，腰間穿戴深綠色腰包，雖久未站在鎂光燈前，但日常穿搭仍然維持輕時尚好品味。

記者上前詢問鍾楚紅，此行來台灣玩幾天？預計何時離台？她雖然戴著口罩未回應，仍不難看出她的笑眼和凍齡眼眉，還禮貌地招手致意，一舉一動沒失當年影后風采；她的妹妹也不發一語微笑跟在後頭，在姊姊上車後才跟著上車。

特別的是，在鍾楚紅一行人用餐期間，同行的友人載著滿滿一後車箱的禮盒送到現場，是台灣知名的伴手禮品牌，招牌是鳳梨酥，由隨行同仁分別提上停在餐廳外的保母車，讓她可以有餐後小點替整日的美食之旅畫下句點。