真的太危險了！新加坡有一名6歲半男童在遊樂場玩，結果被地上的洞絆倒，導致左手臂骨斷錯位，送醫治療植入3個鋼釘，遺憾的是手骨會永久性歪斜，日後可能會對生活造成影響。

根據《新明日報》報導，事情發生在本月22日晚上7時許，居住在盛港河谷通道的34歲楊女士回憶，女傭下樓遛狗順便帶兒子到遊樂場玩，女傭當時顧著狗因此沒留意兒子的狀況，直到聽到哭聲，才看到兒子跌倒在地，哭著說手斷了，發現左手臂的骨頭錯位，立刻送醫急救。

原本以為只是脫臼，但照了X光後，醫生表示情況嚴重，因為骨頭斷裂後，有部分骨頭往後移，假如傷及神經，左手可能會有癱瘓的風險，因此只能進行小手術，在手背上固定3個鋼釘，讓骨頭慢慢復位，「但醫生也說，兒子的骨頭日後會永久性長歪，具體對他的生活會造成什麼影響還不能確定」。

男童的骨頭永久性長歪。（圖／翻攝自新明日報）

至於為何跌斷手？因為遊樂場的斑馬搖椅被拆除後，沒有填補地洞，才會導致兒子被絆倒，用手著地才會摔斷手。相關單位對此事感到遺憾，接獲通知後，立刻封鎖受影響的區域，事後再填補有外露螺絲的洞。

據悉，楊女士在23日帶兒子回家後，打電話聯繫市鎮會，對方要求他們提供醫藥費收據以及醫療報告，保險公司需要時間審核，同時她也到遊樂場檢查，卻發現市鎮會還沒封鎖受影響區域，而且洞裡還有螺絲釘，該區域直到隔天才被封鎖。對此，她認為傍晚經常有小孩來玩，如果不慎跌倒頭部撞到螺絲釘，後果不堪設想。

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