桃園重劃區是脫北族的必爭之地，其中熱門的小檜溪重劃區面積僅有39公頃，麻雀雖小卻是五臟俱全，坐攬都市更新面貌，同時享受嫻熟生活機能，躍升為桃園最膾炙人口的定居地段。推案「合康檜邑」布局於此，規劃2至4房，以物超所值的競爭力脫穎而出，吸引桃園在地客、新北及新竹人士趨之若鶩，深受小家庭與新婚夫妻青睞，開案後便廣為熱議，目前已售出6成，伴隨房市回穩，賞屋人士與日俱增，「合康檜邑」入主最後機會實屬珍稀。

「合康檜邑」2房成為區域首選，26、27坪展現小坪數精緻格局，以雙面採光、兩套衛浴、前後陽台、雙人床位等高規格優勢引人入勝，總價平易近人，實現年輕首購族築巢圓夢。

「大3房含大車位，總價1588萬起」，勇奪全區最超值名號。「合康檜邑」推出4種3房格局，包含30坪、38坪面向公園組合；34坪、37坪面向中庭方案，多樣化配套成為房市新寵。

現場專案指出，別人的2房價可以直購「合康檜邑」的3房，優惠價格有目共睹，而最大46坪亦步亦趨，強打「3字頭入手面朝公園的4房」，4房全戶面朝香氛之園公園綠地，享受夢寐以求的綠意窗景。

「合康檜邑」強打4房全戶面朝香氛之園公園綠地，享受夢寐以求的綠意窗景。(圖:合康建築提供)

「合康檜邑」由5座主題公園環抱，又與4種商圈毗鄰，音樂之林、觸動之森、香氛之園、繽紛之丘與小檜之心綠地繁華迤邐；傳統市場、麥當勞、星巴克、JC PARK廣場鄰近於旁；學區則有青溪國小、國中與北門國小、成功國小，校風歷史悠遠，更享雙語教育沐浴春風。

交通部份期待桃園捷運戮力推動，「合康檜邑」距離G09站只有750米，待2026年第一階段通車，將暢通機捷連結國門，雙北地網阡陌交織，地段補漲勢在必得。

「合康檜邑」距離G09站只有750米，待2026年第一階段捷運通車，地段補漲勢在必得。(圖:合康建築提供)

「合康檜邑」由合康建設投資興建，共236戶住家與12店面，規劃地上14層與地下4層，每層4、5拚，房型格局方正，擁有高效坪空間。合康建設深耕房產20餘年，本次「合康檜邑」地段精華且價格優惠，等待住戶悉數典藏！

【合康檜邑】接待會館

|地址： 330桃園市朝陽路、青溪三路交叉口

|電話： 03 331 3388