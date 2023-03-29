清明連假即將到來，台東縣政府在4月1日至5日於杉原灣祭出「2023東浪嘉年華feat.尬電」的音浪震撼彈，活動結合【尬電】元素，連續四晚的沙灘音樂會，在知名音樂人Matzka的精心策畫下，以四大主題【東、音浪】、【浪、南島】、【洶、黑潮】、【湧、杉原】，邀請玖壹壹、Matzka、黃小琥、阿爆ABAO及動力火車等24組堅強卡司輪番演出。自陣容公佈後，瞬間成為討論度最高最火紅的活動，更是臺東第一次舉辦沙灘電音派對。

除了連四晚開唱的沙灘音樂會備受大眾矚目外，白天有五大沙灘遊憩活動，4月1日至2日接連兩天邀集各路好手展現精湛球技的台灣沙灘排球挑戰賽，以及4月1日至5日集結海洋生物與可愛動物的大型風箏展演也將遨遊在杉原灣，此外，無汙染又能親近海洋的親子趴板體驗、展現陽光「沙」手的親子沙雕體驗，還有特別結合在地「莿桐部落」的南島沙灘部落體驗，也將帶領大家一窺八角風箏、月桃葉編織、八卦網拋撒及海洋大蒐集彩繪，邀請民眾相揪於杉原灣，放鬆地動起來、玩起來，一同體驗專屬台東獨有的在地迷人景色，晚上更有超華麗卡司演出的沙灘音樂會，白日玩體驗、黑夜享尬電即將接力登場，嗨 Fun 今年的夏天！

「2023東浪嘉年華feat.尬電」講求「原創性」與「在地化」是活動有別於其他音樂祭的特色，而臺灣是南島文化的原鄉，活動中將帶來濃濃夏日南島風情，連續四晚的音樂盛會，將以電音、饒舌、搖滾、嘻哈及南島音樂做最大發揮，演出團隊精彩豐富，絕對讓民眾看見不一樣的臺東！邀請全台民眾4月1日至5日從白天玩到黑夜一起嗨翻杉原灣，盡情享受愜意自在的假期。

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