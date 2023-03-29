該為愛放棄高薪工作嗎？一名竹科女工程師有意為了在台北的男友，考慮將工作辭掉，回到台北討生活，雖然薪水待遇較差，但能跟男友一起住，解決遠距離戀愛的思念之情，話題引起網友們熱烈討論，許多人不建議她回台北，直言可能會因此後悔。

該名女網友在Dcard上發文表示，一直以來都在台北念書生活，但因為竹科薪水較高，去年因緣際會下到新竹工作，但其實很不習慣在新竹的生活，人生地不熟沒朋友，還跟在台北當公務員的男友遠距離戀愛。

種種原因下，原Po有了回台北工作的念頭，可以跟男友住在一起生活，解決目前男友假日通勤到新竹陪她的辛勞。但是另一方面，原Po也想到，如果真的回台北生活，為了男友放棄現在工作，如果之後分手會後悔，不知道該如何是好。

文章引起網友們熱烈討論，一面倒勸她不要太衝動，「要是分手，妳就什麼都不剩了，除了台北新找的爛工作以外」、「台北找到更好的工作就可以去，沒有的話還是留在新竹」、「每個人有穩定的工作很重要，不建議低就」、「有跟男友討論過嗎？他搞不好還沒有想要同居」、「不要為了男人換工作，如果分手會很慘，心理狀態也可能會承受不住。」